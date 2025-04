Parolo ricorda i tempi con la Lazio: «Ecco cosa accedeva nello spogliatoio quando perdeva la Roma». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Marco Parolo a RSI.

PAROLE– «I magazzinieri della Lazio, quando perdeva la Roma mettevano nello spogliatoio dei magazzinieri la radio romana per sentire le critiche che ricevevano i romanisti. E godevano di quello. Se tu salivi sul taxi o su un Uber di un laziale, in macchina metteva la radio romana e godevano di quello che sentivano. Per capire la rivalità: semifinale (di Champions League, ndr) che la Roma gioca contro il Liverpool. Il Liverpool per il ritorno viene a fare la rifinitura a Formello, il nostro centro sportivo. I magazzinieri erano tutti lì a caricarli: ‘Ahò, mi raccomando, non facciamo scherzi eh’ gli dicevano. Io mi faccio portare la maglia di Gerrard, che era il mio idolo, da Leiva e per quanto ero immerso nel mondo, io la semifinale di ritorno l’ho vista in cucina a casa, con la tv, con la maglia di Gerrard sul tavolo ed ero lì che sudavo freddo perché non andassero in finale, ma proprio perché sapevo cosa comportava alla squadra, all’ambiente, la pesantezza di una Roma in finale di Champions. E la finale sarebbe stata il 26 maggio, il giorno in cui la Lazio aveva battuto in Coppa Italia la Roma, si sarebbe ribaltata la storia »