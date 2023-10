Parolo: «Non penso che la squadra di Sarri abbia la consapevolezza dell’anno scorso». Le parole dell’ex Lazio

Ai microfoni di Radio Bruno, Marco Parolo ha espresso le sue sensazioni in vista della sfida tra Lazio e Fiorentina. Le sue parole.

PAROLE– «Mi aspetto una sfida interessante anche dal punto di vista tattico. Sono due squadre che amano tenere il pallone e giocare. Non penso che la squadra di Sarri abbia la consapevolezza e le certezze dell’anno scorso. Giocare ogni tre giorni è una fatica per la Lazio. Giocare il lunedì sera può essere un vantaggio per la squadra di Sarri. Italiano deve essere bravo a gestire la pressione e le ripartenze della Lazio».

SU ITALIANO– «Italiano per me e un grande allenatore, che trova soluzioni nuove e sa far crescere i giocatori. Il problema della Fiorentina se vuole rimanere in alto sono i pochi goal degli attaccanti. Bonaventura sta facendo benissimo, Nico è in forma strabiliante in questo momento ma non credo che loro due possano colmare l’assenza dei goal da parte delle punte».