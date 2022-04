Parolo: «La prima Supercoppa con la Lazio fu una liberazione»

L’ex biancoceleste Parolo ha parlato della sua carriera e del suo periodo con la maglia della Lazio

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, in una intervista a Be.Pi TV ha parlato della sua carriera e del suo periodo con la maglia biancoceleste.

LAZIO – «La prima Supercoppa fu una sorta di liberazione, l’abbiamo ribaltata all’ultimo. La Coppa Italia e la Supercoppa a Ryhad mi diedero una grande soddisfazioni. La Lazio ha vinto 15 o 16 trofei, io 3. Ho dato un bel contributo. A Roma ho trovato un ambiente che voleva crescere a livello di società. Con Pioli fu un grande anno, poi qualche piccolo errore nella seconda stagione. Ci fu un confronto diretto con la proprietà, volevo crescere come realtà e anche loro. L’hanno fatto, a piccoli passi ma alla fine la Lazio è diventata una squadra stabile. E poi ‘affetto della gente, nel primo derby che ho fatto mi è arrivata una scarica d’adrenalina dalla gente laziale, dall’ambiente romano in generale. Puoi vedere San Pietro e il Colosseo, ma il derby deve essere vissuto. Il tifoso sembra più tranquillo ma quando ti riempire lo stadio arrivi a 50 mila spettatori con un fortissimo senso di attaccamento alla maglia, con un’identità. Questo ti trascina. È stato molto bello far parte di quel mondo».

COMPAGNI PIU’ FORTI – «Parlo sempre di Felipe Anderson nei primi tre mesi, gli ho visto fare delle cose che non avevo visto da nessun altro. È proprio un talento diverso. Immobile ha una sua caratteristiche, idem Klose o Milinkovic. Ma la completezza che ho visto in Anderson in quei tre mesi non l’ho vista da nessuno».