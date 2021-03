Parolo: «Siamo venuti per giocarcela. Partite così sono impagabili»

Tutto è pronto per Bayern Monaco-Lazio. A presentare la gara ai microfoni di Sky Sport è Marco Parolo, ecco le sue parole

A pochi minuti dal calcio di inizio del match di Champions League contro il Bayern Monaco, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Marco Parolo. Ecco le sue parole: «Sicuramente la partita di andata ha bloccato la strada per la qualificazione, ma noi siamo venuti qua per fare la partita e cercare di giocarcela col Bayern. Vogliamo prendere spunto dalla partita d’andata per dimostrare che possiamo dargli fastidio e cercare di fare bene. Il calcio è strano.

Affrontando queste partite si impara il clima, si respira un’aria nuova. Per questo ci possono stare degli scivoloni, anche se non devono diventare abituali. Infatti, sono ottimi per un processo di crescita e per poter continuare a giocare a questi livelli.

La differenza con il Bayern sta nell’abitudine a giocare queste partite. Loro sono abituati a giocare gli ottavi di Champions, come se fosse un’amichevole. L’adrenalina può giocare brutti scherzi e se non sei abituato puoi fare molti errori. se controlli le tue emozioni puoi fare bene anche a questi livelli.

Analizzando la partita abbiamo visto che loro hanno fatto una grandissima pressione. Oltre ad essere grandi giocatori sono anche grandi atleti: un ritardo di una frazione di secondo può essere un aiuto per loro. Noi dobbiamo essere impeccabili oggi e cercare di fare il meglio. La differenza tra i top club e le altre squadre è questa

Da giocatore ho voglia di scendere in campo e di dare il mio contributo. Spero di poterlo fare finché posso in qualsiasi modo. Peccato per la mancanza del pubblico, ma partite come queste ti rimangono nel cuore. E’ un’emozione bellissima giocare queste partite, sono impagabili».