Orlando: «Pedro è un grande colpo di mercato della Lazio»

L’ex calciatore Orlando ha detto la sua sull’arrivo di Pedro alla Lazio, formalizzato oggi. Queste le sue dichiarazioni

L’ex calciatore Orlando ha detto la sua sull’arrivo di Pedro alla Lazio, formalizzato oggi. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Cosa penso dell’operazione Pedro-Lazio? Non sono d’accordo su chi dice che è bollito, è un ragazzo integro e per di più Sarri lo apprezza e sappiamo quanto siano importanti certi giocatori per lui. Nel trio con Felipe Anderson e Immobile per me la Lazio ha fatto un grande colpo»