Immobile: «Ho una grande personalità. Io e Belotti amici veri»

Ciro Immobile ha parlato durante Sogno Azzurro: queste le parole dell’attaccante della Lazio e della Nazionale

Ciro Immobile è stato tra i protagonisti di Sogno Azzurro, programma in onda su Rai Uno e dedicato alla Nazionale in vista degli Europei. Queste le sue parole.

CARATTERE – «La mia personalità è abbastanza forte. Se c’è qualcosa da dire nello spogliatoio lo dico e mi faccio sentire. Non ho una grande tecnica, ma ci metto sempre la testa, l’umiltà e il lavoro».

BELOTTI – «Stiamo sempre insieme. Dove c’è uno ci sta l’altro. Siamo come il cane con il padrone e lui è il cane (ride ndr). Siamo amici da tantissimo tempo e per me è un orgoglio quando fa gol lui. Abbiamo un gioco simile e quindi riusciamo a capire dove l’altro sta sbagliando».

ITALIA SVEZIA – «La partita con la Svezia l’ho vissuta malissimo. Avevo tanti pensieri negativi. Dopo quella sconfitta non avevo più voglia di giocare».