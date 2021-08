Galliani jr: «Sarri è stato vicinissimo al Milan, ma...»

Galliani jr ha rivelato che in passato Maurizio Sarri è stato a un passo dal Milan: ecco tutti i dettagli dell’aneddoto

Gianluca Galliani, figlio dell’ex ad del Milan Adriano, ha svelato che Maurizio Sarri, in passato, è stato un passo dal Milan. Queste le sue parole, rilasciate ami microfoni di Sky Calciomercato L’originale:

«Era vicinissimo ai rossoneri poco dopo la promozione in A con l’Empoli. Mio padre mi raccontò che gli aveva fatto una grande impressione e che sarebbe diventato un grande allenatore. Poi però non se ne fece nulla per colpa di alcune frasi. Mio papà disse qualcosa che Sarri non gradì molto (diverse idee politiche, ndr). Al suo posto arrivò Mihajlovic».