Cavasin: «La Lazio può dire la sua per la corsa Champions»

Cavasin ha parlato del prossimo campionato di Serie A, soffermandosi sulla lotta Champions e sulle chance della Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Vedo Milan e Atalanta avvantaggiate rispetto alle altre. A livello di rose ancora non vedo grandi cambiamenti, nemmeno dei sistemi di gioco. Tranne forse la Lazio, non vedo grandi rischi. Credo che la mano di Sarri, però, si veda già molto bene. Per le altre non vedo problematiche».