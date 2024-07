Parma, Valeri: «Ho avuto contatti anche con la Lazio. Eravamo arrivati ad un accordo ma poi…». Le parole del giocatore

Emanuele Valeri, nuovo acquisto del Parma, si è presentato in conferenza stampa e tra i vari argomenti trattati è tornato a parlare anche del mancato approdo alla Lazio. Le sue parole.

PAROLE– «Ho avuto contatti anche con la Lazio, eravamo arrivati ad un accordo che poi per un dettaglio non contrattuale non si è concretizzato. Quando si è inserito il Parma non ho esitato a dire di sì. E’ un club importante, con una storia e non ho esitato a dire di sì ».