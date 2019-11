Parma Roma, è l’ex laziale Sprocati a punire i giallorossi

La Roma perde in casa del Parma e si ferma a quota 22 punti: a punire i giallorossi è Sprocati, ex giocatore della Lazio

La Roma va in casa del Parma per il primo posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Dopo i risultati positivi di Lazio e Cagliari, i giallorossi hanno l’obbligo di fare bene, se non fosse per Sprocati e compagni. È proprio l’ex Lazio ad andare a segno e portare in vantaggio i suoi, dopo il tentativo di Kolarov che, da punizione, trova solo il palo. Zaniolo ed Under tentano di risollevare il morale della squadra, ma ogni tentativo è vano fino al gol di Cornelius: allo scadere, il tabellino parla chiaro: 2-0.