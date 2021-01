Parma, rendimento da horror: ultime 5 senza lottare

Parma, rendimento da horror: un solo gol all’attivo nelle ultime cinque

La gestione Fabio Liverani è terminata nel peggiore dei modi. L’ex centrocampista della Lazio ha resistito solo 4 mesi sulla panchina dei ducali, per poi essere esonerato a seguito del 3-0 rimediato a Bergamo sul campo dell’Atalanta. Il Parma è infatti crollato tra le mura amiche nelle ultime due sfide con le piemontesi (0-4 con la Juve e 0-3 col Torino al Tardini), ha perso 2-1 a Crotone (gol di Kucka nel finale su calcio d’angolo) siglando l’unica rete nelle ultime cinque partite di Serie A. Infine gli emiliani hanno impattato in casa contro il Cagliari. Un solo gol fatto e dodici reti incassate, i ducali sono a quota 12 punti e ad oggi retrocederebbero in Serie B. Domenica la sfida alla Lazio in Emilia.