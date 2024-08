Parma, Pecchia: «Cancellieri? Devo fare le giuste considerazioni senza correre troppi rischi». Le parole del tecnico

Il Parma di Fabio Pecchia domani affronterà la Fiorentina per la prima giornata di campionato. Per l’occasione il tecnico dei crociati è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. soffermandosi anche sui nuovi arrivi, come Cancellieri.

PAROLE- «I nuovi arrivati devono avere tempo, Cancellieri e Almqvist sono arrivati ma devo fare le giuste considerazioni senza correre troppi rischi ».