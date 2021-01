Parma, Liverani in bilico: due tecnici diversi in 10 giorni con la Lazio?

A Parma la situazione del tecnico Fabio Liverani non è delle più semplici. L’ex centrocampista della Lazio aveva ben figurato alla guida degli emiliani contro le big di A Inter e Milan, prima della brutta figura casalinga con la Juventus. Nell’ultima settimana il Tardini è stato ancora espugnato in maniera perentoria, persino dal Torino (0-3 nel weekend) di Giampaolo. Secondo quanto ribadisce la Gazzetta dello Sport, in caso di ennesimo scivolone con l’Atalanta quella contro la Lazio del weekend potrebbe essere l’ultima panchina con i ducali. Oltre all’ex tecnico del Parma D’Aversa anche Donadoni sarebbe nell’elenco dei possibili sostituti. Parma-Lazio in Serie A è in programma domenica 10 gennaio alle ore 15, ma il Parma affronterà nuovamente i biancocelesti all’Olimpico giovedì 21 gennaio per gli ottavi di Coppa Italia. Data la delicata parentesi vissuta da Gervinho e compagni, non è escluso che Inzaghi debba preparare due gare contro due tecnici diversi.