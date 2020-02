Parma Lazio, Sprocati è l’unico ad aver vestito anche biancoceleste

Parma Lazio, Mattia Sprocati è l’unico ex biancoceleste nella squadra di D’Aversa anche se non ha mai giocato gare ufficiali

Lo strano caso di Mattia Sprocati: l’attuale numero 93 del Parma ha avuto un passato in biancoceleste, senza aver mai giocato in gare ufficiali. Il ventiseienne di Monza è arrivato a Roma nella sessione estiva di mercato direttamente dalla Salernitana. Dopo qualche mese alla Lazio, l’attaccante parte alla volta del Parma prima in prestito e poi a titolo definitivo. Nella scorsa stagione ha anche segnato un gol ai biancocelesti, l’1-4 nella sfida dello Stadio Olimpico dopo un clamoroso errore di Patric. Nel match del Tardini di oggi pomeriggio con ogni probabilità sarà in campo dal primo minuto per giocare contro la sua “Ex squadra”.