Parma Lazio, scintille nel finale tra D’Aversa ed Inzaghi

La Lazio vince al Tardini con un gol di Caicedo e nel finale si accendono gli animi: gli allenatori battibeccano

Caicedo regala il diciottesimo risultato utile consecutivo per la Lazio e porta i suoi a meno un punto dalla prima in classifica.

Nel finale di gara, con il recupero molto lungo agli sgoccioli, si accendono gli animi tra i due allenatori al comando delle compagini. A poco dal termine, Inzaghi avrebbe richiamato l’attenzione dell’arbitro dicendo: «Trenta secondi ed è finita», D’Aversa non si sarebbe fatto scappare la frase ed avrebbe risposto: «Simone, questa partita non è mai cominciata» come riporta Sportface.it. Una partita che si è giocata sul filo della tensione ma alla fine la squadra è andata a festeggiare insieme ai suoi tifosi corsi in massa a sostenerli.