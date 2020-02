Parma Lazio, Regini: «I biancocelesti sono forti ma non abbiamo paura»

Parma Lazio, il difensore Vasco Regini ha parlato in conferenza stampa del match contro la squadra di Inzaghi

Mancano due giorni al match fra Parma e Lazio che andrà in scena allo stadio Tardini domenica 9 alle ore 18. Il difensore Vasco Regini è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la sfida contro i biancocelesti. Ecco le sue parole:

«Fisicamente sto bene, sono contento di essere rientrato. Mi sono inserito subito in questo gruppo, devo ringraziare i compagni. Domenica mi aspetto una gara difficile contro una Lazio che ha dimostrato senza dubbio di poter lottare per lo scudetto. È una squadra forte, con qualità, per la quale c’è rispetto ma nessun tipo di timore».