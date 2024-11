Parma Lazio, recupero per Pecchia: torna un centrocampista

Parma Lazio si avvicina e i padroni di casa recuperano pezzi importanti. Il centrocampista torna a disposizione

In casa Lazio mister Marco Baroni è alle prese con diversi problemi di natura fisica: Dia, Vecino e Nuno Tavares su tutti. Lato Parma invece, per Fabio Pecchia, arriva una buona notizia per il match di Serie A in programma domani. I ducali avranno nuovamente a disposizione Hernani, a riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Tra le fila degli emiliani resta comunque un grande assente a centrocampo, ossia Bernabè.