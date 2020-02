Parma Lazio, Lucarelli: «C’erano due rigori a nostro favore. Il VAR doveva richiamare Di Bello»

Parma Lazio, le parole di Lucarelli sulla sconfitta dei gialloblu allo Stadio Tardini ai microfoni di Sky Sport

Al termine del match del Tardini, il club manager del Parma Alessandro Lucarelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport sulla sconfitta contro la Lazio:

«C’è molto dispiacere. La partita è stata decisa da errori dell’arbitro in campo. Tutti abbiamo visto che c’erano due rigori a favore del Parma. Vogliamo capire solamente il motivo. Il Var interviene sulle situazioni chiare. Le due situazioni su Bruno Alves e Cornelius non sono chiare, sono chiarissime. Non accettiamo che l’arbitro non sia stato richiamato da Banti. Non c’è bisogno di chiedere ulteriori conferme, dovremo solo chiedere a Banti perché non ha richiamato Di Bello. Stasera siamo stati penalizzati, ci dispiace perché stiamo facendo bene e non vogliamo fermarci. Si sbaglia tutto,a accettiamo anche quelli dell’arbitro, ma vogliamo che si rispetti il regolamento. Obiettivo Europa? No, non scherziamo. L’obiettivo è la salvezza, oggi ci saremmo potuti avvicinare, ma purtroppo non è successo».