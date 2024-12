Parma-Lazio, i precedenti della sfida del Tardini

Parma-Lazio, alla vigilia della partita del Tardini ripercorriamo le sfide precedenti tra le due compagini: il dato

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, domani pomeriggio torna in campo la Lazio per sfidare in trasferta il Parma di Pecchia per un match fondamentale per rimanere nei piani alti di classifica. Domani sarà la 52° partita tra le due compagini, ed esattamente la 26° disputata in terra emiliana e il bilancio generale è il seguente ossia: 23 vittorie per la Lazio mentre i pareggi sono 14, e sempre 14 sono invece i successi degli uomini di Pecchia. Per quanto riguarda i precedenti al Tardini, la situazione è in favore del Parma che si è aggiudicata 11 successi mentre la Lazio solamente 7, i pareggi sono 7