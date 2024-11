Parma-Lazio, dove seguire il match di campionato in tv e streaming

Parma-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta del Tardini ecco dove poter seguire il match in tv e streaming

Archiviata la partita con il Ludogorets e il conseguente pareggio che ha lasciato rabbia e malumore visto il rigore non concesso, per la Lazio non c’è un attimo di respiro visto che domenica arriva la delicata trasferta in casa del Parma al Tardini. Il match inizierà alle ore 15 e sarà trasmesso su Dazn ma non perdete la cronaca testuale della sfida su Lazionews24!