Parma, i convocati per la Lazio: out Kucka e Grassi

Parma, Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro la Lazio

Per il Parma sono due le assenze importanti a centrocampo: Kucka e Grassi non ci saranno per la partita contro la Lazio, in programma domenica 22 settembre alle ore 20.45. Di seguito l’elenco dei convocati:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani Jr, Kulusevski, Scozzarella;

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Sprocati.