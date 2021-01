Parma, emergenza assoluta in difesa: lesioni per Valenti e Osorio

Dall’infermeria del Parma non arrivano buone notizie per D’Aversa in vista di Sassuolo e Lazio

Dall’infermeria del Parma non arrivano buone notizie per D’Aversa in vista di Sassuolo e Lazio . Nel reparto difensivo del Parma le certezze sono pochissime. Differenziato blando per Gagliolo e Iacoponi, cui si aggiungono le lesioni di Yordan Osorio e Lautaro Valenti, terapie anche per Yann Karamoh e Vincent Laurini. Juraj Kucka è sulla via del recupero, ma in casa Parma non si può sorridere. D’Aversa rischia di dover rinunciare a ben cinque elementi del reparto arretrato nel weekend. Giovedì prossimo gli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio.