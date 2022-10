Parisi Lazio, il terzino è sempre un obiettivo: la situazione

Parisi è sempre un obiettivo di mercato della Lazio, con Sarri che vorrebbe un terzino sinistro: la situazione

Parisi è sempre un obiettivo di mercato della Lazio, con Sarri che vorrebbe un terzino sinistro per puntellare ulteriormente la rosa.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la trattativa potrebbe tornare nel vivo a gennaio. Il giocatore dell’Empoli potrebbe essere l’uomo giusto per iniziare ancora meglio l’azione dal basso e per avere uno sbocco e un’alternativa in più. Resterebbero però da capire le richieste dell’Empoli, che difficilmente scenderebbero sotto i 10 milioni di euro, e le intenzioni del presidente Lotito, che in estate ha già speso 50 milioni di euro. Una carta per i biancocelesti potrebbe però essere Akpa Akpro, in prestito ai toscani e molto gradito da mister Zanetti. Insomma, non resta attendere cosa accadrà.