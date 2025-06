Paradiso a Lotito: «Caro Presidente, ecco cosa farebbe se lei fosse davvero un tifoso laziale...»

Tommaso Paradiso, cantautore italiano ed ex frontman dei Thegiornalisti nonché grande tifoso biancoceleste, ha espresso la sua frustrazione riguardo alla situazione attuale della Lazio in una lettera pubblicata sul Corriere dello Sport.

Qui Paradiso, ha mostrato tutto il suo amore per il club, sottolineando che i tifosi non possono più sognare, le sue parole in vista della prossima stagione di Serie A: «Il tifoso della Lazio ha capito che non può più sognare».

Ha poi scritto una vera e propria invettiva nei confronti della gestione economica del club, che sembra dipendere esclusivamente dal supporto finanziario dei tifosi. Ha poi descritto una situazione nella quale i tifosi si sentono trascurati e in conflitto con un presidente che percepisce come presuntuoso. Le sue parole: «Caro Presidente, se lei fosse davvero laziale dovrebbe fare un passo indietro e permettere a decine di migliaia di tifosi di respirare un’aria nuova».