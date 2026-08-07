Hautekiet in pole per la difesa della Lazio! Figura una clausola rescissoria

Ibe Hautekiet è il favorito per la difesa della Lazio: spicca una clausola rescissoria! Tutti i dettagli emersi

Le manovre di calciomercato della Lazio entrano in una fase caldissima per blindare e rinforzare il reparto arretrato in vista dei prossimi impegni ufficiali della stagione. La dirigenza biancoceleste ha messo nel mirino un profilo di assoluto spessore internazionale per garantire solidità ed esperienza internazionale alla retroguardia guidata dallo staff tecnico. Il difensore Ibe Hautekiet si trova attualmente in pole position per vestire la maglia della Lazio, ma la trattativa con lo Standard Liegi si preannuncia particolarmente complessa.

Ultimissime Lazio LIVE: che percorso nelle amichevoli! Le parole di Gattuso, l’arrivo di Milinkovic Savic e tanto altro

La resistenza dello Standard Liegi per Ibe Hautekiet

Il club belga non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del proprio gioiello difensivo, considerato una pedina assolutamente fondamentale nello scacchiere tattico della squadra. Solo pochi mesi fa, il classe 2002 ha sottoscritto il prolungamento del contratto legandosi alla società fino al 2029, blindando la propria posizione e confermando la centralità nel progetto tecnico. Questa situazione di forza permette allo Standard Liegi di dettare le condizioni economiche e di non fare sconti alle pretendenti interessate a strappare il centrale lusofono o belga dal campionato estero!

La clausola rescissoria e le strategie della Lazio per Ibe Hautekiet

Per sbloccare definitivamente l’affare e portare il difensore a disposizione a Formello, la dirigenza della Lazio dovrà fare i conti con le rigide richieste economiche fissate dai vertici del club fiammingo. Come specificato dalle indiscrezioni rilanciate da Walfoot, nel contratto del giocatore è infatti presente una clausola rescissoria che ammonta esattamente a 5 milioni di euro. La società proprietaria del cartellino ha fatto sapere che lascerà partire il talento classe 2002 esclusivamente tramite il pagamento integrale della cifra stabilita, escludendo sconti o formule alternative. I biancocelesti riflettono sul da farsi per affondare il colpo decisivo.