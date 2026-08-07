Lazio, riecco Miretti: chi è il gioiello della Juventus tornato nel mirino biancoceleste

Ritorno di fiamma Lazio per Fabio Miretti: la storia, il ruolo e il percorso del talento della Juventus

Le manovre di calciomercato della Lazio si accendono improvvisamente con il ritorno di fiamma per un profilo di primissima fascia fortemente gradito allo staff tecnico in vista della nuova stagione. La società biancoceleste ha infatti deciso di riallacciare con decisione i contatti per valutare l’inserimento di un rinforzo di spessore assoluto nella zona nevralgica del reparto mediano. Il club capitolino è tornato a sondare il terreno con grande convinzione per Fabio Miretti, talentuoso centrocampista di proprietà della Juventus che gode della stima incondizionata di Gennaro Gattuso.

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Chi è Fabio Miretti e le statistiche in maglia Juventus

Andiamo a scoprire nel dettaglio il profilo del ragazzo, un centrocampista moderno e di straordinaria versatilità, classe 2003, cresciuto interamente nel florido settore giovanile della Juventus. Nonostante la giovane età, il centrocampista ha già accumulato un’ottima e solida esperienza nel campionato di Serie A, superando la ragguardevole quota di 100 presenze complessive nella massima divisione italiana, un traguardo notevole per un calciatore così giovane.

Durante l’ultima stagione 2025/2026 vissuta con la maglia della Juventus, ha collezionato 23 presenze in campionato — di cui 18 partendo da subentrato —, siglando 1 gol e servendo 2 assist vincenti ai compagni. A questi dati si aggiungono le 7 presenze totali disputate in UEFA Champions League, impreziosite da 1 assist e da una straordinaria percentuale di passaggi riusciti pari all’87% in Serie A, a dimostrazione di una pulizia tecnica impeccabile nella gestione del pallone sul campo.

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La compatibilità tattica di Fabio Miretti nel gioco della Lazio

L’interesse concreto mostrato dalla Lazio per Fabio Miretti risulta ampiamente giustificato dalle doti tecniche e tattiche del ragazzo, ritenuto l’elemento ideale per integrarsi perfettamente nel sistema di gioco capitolino e compiere il definitivo salto di qualità. Nel calcio propositivo e rapido che la Lazio cerca costantemente di sviluppare sul campo, un interprete dotato del primo controllo e della spiccata verticalizzazione come Miretti rappresenta una soluzione perfetta. La sua capacità di legare in modo splendido il reparto di centrocampo con l’attacco, fungendo da rifinitore eccellente per le punte centrali ed esterne, darà grande imprevedibilità alla manovra offensiva.

La formula dell’affare e la mentalità vincente per la Lazio

L’idea che sta prendendo decisamente più quota nelle ultime ore tra le dirigenze prevede l’utilizzo della formula del prestito con diritto di riscatto, opzione che potrebbe essere eventualmente vincolata al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi individuali e di squadra. La mentalità vincente e l’esperienza internazionale accumulata rappresentano un valore aggiunto straordinario: pur essendo giovanissimo, la scuola della Juventus e la Champions League gli permettono di non soffrire affatto l’impatto con una piazza calda ed esigente come quella di Roma, regalando a Gennaro Gattuso una pedina fondamentale per affrontare la nuova stagione sul campo!