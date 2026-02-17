Paradiso: «Ogni volta che sento le parole “La Lazio non è in vendita” mi arriva una mazzata pesante. Su Lotito…»

Il cantante Tommaso Paradiso (gran tifoso della Lazio) si è espresso in merito all’attualità biancoceleste. Le sue parole

Dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto legato al Flaminio, in casa Lazio non si è parlato soltanto di aspetti tecnici e infrastrutturali. A far discutere sono state anche le reazioni successive, tra cui quella del cantante Tommaso Paradiso, noto tifoso biancoceleste, intervenuto sui social per commentare alcune dichiarazioni del presidente Claudio Lotito.

Ultimissime Lazio LIVE: Lotito fa chiarezza sullo stadio Flaminio! Le parole del presidente e molto altro

Il tema dello stadio rappresenta un passaggio chiave per il futuro della Lazio, sia sotto il profilo sportivo sia sotto quello economico. Il dibattito resta aperto, con i tifosi e le personalità vicine al mondo biancoceleste che continuano a seguire con attenzione ogni sviluppo legato al progetto Flaminio. Di seguito le considerazioni di Paradiso:

«È iniziato con un discorso scritto, con le buone intenzioni, nel tentativo di conciliare con l’ambiente e con i tifosi. Poi la vera natura ha preso il sopravvento, proprio come è successo nella conferenza stampa del Direttore sportivo di qualche giorno fa. Arroganza e odio che strabordano dai pori della pelle, è più forte di loro. Ma noi non ci siamo mai sentiti così uniti. Ogni volta che sento le parole “La Lazio non è in vendita” mi arriva una mazzata pesante tra capo e collo, ma esse rendono più forti».