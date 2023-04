Paparesta: «Io chiuso nello spogliatoio da Moggi? Assolutamente no»

Paparesta, l’ex arbitro è intervenuto ai microfoni di Report facendo chiarezza riguardo l’episodio increscioso di Reggina-Juventus

Ai microfoni di Report è intervenuto l’ex arbitro Gianluca Paparesta, il quale ha voluto fare chiarezza riguardo l’episodio che lo vide in un lontano Reggina-Juventus, chiuso negli spogliatoi

PAROLE – Chiuso nello spogliatoio da Moggi? Non è vero, sono venuti nello spogliatoio infuriati a lamentarsi dell’arbitraggio. Ma non sono stato chiuso nello spogliatoio. Tante volte alcuni dirigenti sono entrati negli spogliatoi degli arbitri. Non è che ogni volta ti metti a fare il ‘maestrino’ e lo segnali