Paolo Rossi, vecchia bestia nera della Lazio

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Paolo Rossi: l’attaccante è stato una vera bestia nera per la Lazio

Il calcio piange un’altra stella. Paolo Rossi si è arreso ieri alla malattia, privando il mondo dello sport di un altro eroe, quello Mundial, quello che piegò alla sua volontà anche il Brasile di Zico, Falcao e Socrates.

Pablito – così chiamato dal 1982 in poi – aveva però un feeling particolare con la Lazio, anzi, con la porta: la squadra capitolina è stata infatti la vittima preferita dell’attaccante. Come riporta il Corriere della Sera, sono state 9 (su 82 in Serie A) le reti segnate ai biancocelesti.