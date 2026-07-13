Pancaro: «Maldini può risollevare il calcio italiano, sono contento per la sua nomina»

Giuseppe Pancaro ha commentato per CalcioNews24 la scelta di nominare Paolo Maldini come dt della FIGC e presidente del Club Italia

La scelta di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia ha raccolto immediatamente diversi consensi. Tra questi c’è anche quello di Giuseppe Pancaro, ex difensore del Milan e compagno di squadra dell’ex capitano rossonero tra il 2003 e il 2005.

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di CalcioNews24, l’ex terzino ha accolto con grande soddisfazione la decisione presa dalla Federazione. Pancaro ha spiegato di aver sostenuto fin dall’inizio la candidatura di Maldini, ritenendolo una figura credibile, autorevole e potenzialmente decisiva per provare a rilanciare il calcio italiano.

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Il movimento azzurro sta attraversando un periodo particolarmente delicato e complesso. Proprio per questo, secondo Pancaro, era necessario affidarsi a una personalità forte, conosciuta e rispettata anche a livello internazionale. Da questo punto di vista, Maldini viene considerato uno dei profili più indicati per guidare il percorso di ricostruzione. Le sue parole:

«Mi fa molto piacere la nomina di Paolo. Io facevo il tifo per lui perché, anche se la situazione del calcio italiano in questo momento è molto difficile e complicata, se c’è una persona che può risollevare il calcio italiano penso che sia proprio Paolo. Sono contento per lui, per il calcio italiano e faccio il tifo per lui».

Maldini FIGC, Leonardo sarà advisor

Al fianco di Maldini ci sarà anche Leonardo, scelto come advisor e indicato dallo stesso ex dirigente rossonero per entrare nel nuovo gruppo di lavoro federale.

I due, insieme al presidente Malagò, avranno inoltre un ruolo importante nella scelta del prossimo commissario tecnico della Nazionale. Una decisione fondamentale per dare il via al nuovo progetto tecnico e programmare il rilancio dell’Italia.

Il contratto di Maldini avrà una durata quadriennale. L’obiettivo principale sarà riportare la Nazionale italiana al Mondiale del 2030, attraverso la costruzione di un progetto più moderno, competitivo e strutturato, capace di coinvolgere sia la prima squadra sia tutte le rappresentative giovanili.