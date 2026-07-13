Lazio, svolta Cancellieri: Gattuso può bloccare la cessione per un motivo preciso

Matteo Cancellieri può restare alla Lazio! E’ cambiato lo scenario di mercato circa l’esterno d’attacco ex Empoli ed Hellas Verona

Il calciomercato può cambiare direzione nel giro di pochi giorni e la situazione di Matteo Cancellieri ne rappresenta un esempio evidente. Fino a poco tempo fa, infatti, l’esterno offensivo sembrava destinato a lasciare la Lazio dopo una stagione nella quale non era riuscito a esprimersi con la continuità sperata.

Nelle ultime ore, però, lo scenario sarebbe mutato. Da Formello filtra la volontà di Gennaro Gattuso di trattenere momentaneamente il calciatore e valutarlo con attenzione durante il ritiro estivo. Il nuovo allenatore biancoceleste non vorrebbe prendere decisioni affrettate e sarebbe intenzionato a osservare direttamente le qualità dell’ex Hellas Verona prima di dare il via libera a un’eventuale cessione.

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Cancellieri, l’infortunio di Isaksen cambia i piani

A incidere sulla possibile permanenza di Cancellieri sarebbe soprattutto la situazione legata a Gustav Isaksen. L’esterno danese è alle prese con un infortunio che dovrebbe costringerlo a rimanere lontano dal campo per alcuni mesi, riducendo temporaneamente le alternative a disposizione della Lazio sulle corsie offensive.

In questo contesto, privarsi immediatamente anche di Cancellieri potrebbe rappresentare un rischio per la composizione della rosa. Gattuso avrebbe quindi deciso di approfondire le valutazioni durante la preparazione, verificando la capacità del classe 2002 di adattarsi alle proprie richieste tattiche e di garantire una soluzione utile in più posizioni dell’attacco.

Cancellieri, Gattuso crede ancora nel suo potenziale

L’aspetto numerico, tuttavia, non sarebbe l’unico elemento preso in considerazione dal tecnico. Gattuso riconoscerebbe infatti a Cancellieri un potenziale importante, rimasto finora espresso soltanto in parte. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana sarebbe convinto di poter lavorare sulla continuità, sull’intensità e sulla fiducia del giocatore, provando a valorizzarne le caratteristiche.

Il ritiro diventerà quindi un passaggio decisivo. Gli allenamenti e le prime amichevoli offriranno a Cancellieri l’occasione di dimostrare di poter essere una risorsa concreta per il nuovo progetto tecnico biancoceleste. Molto dipenderà dalla sua risposta sul campo e dalla capacità di convincere definitivamente l’allenatore.

Cancellieri Lazio, cessione rinviata in attesa del ritiro

La possibile partenza di Matteo Cancellieri non può essere considerata definitivamente esclusa, ma al momento appare meno scontata rispetto a pochi giorni fa. La Lazio sembra orientata a congelare ogni decisione almeno fino alle prime valutazioni di Gattuso, anche alla luce dell’indisponibilità di Isaksen.

Il futuro dell’esterno sarà dunque deciso durante il ritiro. Una risposta positiva potrebbe trasformarlo da possibile partente a elemento utile della nuova Lazio, mentre soltanto successivamente il club valuterà eventuali offerte e opportunità di mercato.

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