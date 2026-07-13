Comuzzo vera alternativa a Dominguez! Fabiani pensa al prestito

Pietro Comuzzo può essere la soluzione per la difesa della Lazio di Gennaro Gattuso. Il direttore sportivo lo valuta seriamente

La trattativa tra la Lazio e la Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez continua a presentare ostacoli importanti. Il difensore resta uno dei profili individuati dalla dirigenza biancoceleste per rinforzare il reparto arretrato, ma le posizioni dei due club sono ancora distanti sia sul piano economico sia per quanto riguarda la formula dell’operazione.

Ultimissime Lazio LIVE: le conferenze stampa di Gattuso e di Fabiani, le novità su Comuzzo e molto altro

Lazio, Comuzzo diventa l’alternativa

Di fronte alle difficoltà incontrate per Sergi Dominguez, Angelo Fabiani avrebbe iniziato a esaminare alcune piste alternative. Tra i nomi monitorati dalla società biancoceleste ci sarebbe anche quello di Pietro Comuzzo, difensore di proprietà della Fiorentina.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il centrale viola potrebbe lasciare Firenze attraverso la formula del prestito. Una soluzione potenzialmente più accessibile per la Lazio, che potrebbe così inserire in rosa un giovane difensore senza sostenere immediatamente un investimento particolarmente elevato.

Al momento, tuttavia, non risultano accordi definitivi tra le parti. Il profilo di Comuzzo rappresenta una possibilità concreta da approfondire qualora il muro della Dinamo Zagabria per Dominguez dovesse rimanere invariato.

Calciomercato Lazio, concorrenza italiana ed estera per Comuzzo

Anche la pista che porta a Pietro Comuzzo non è priva di difficoltà. Sul difensore della Fiorentina avrebbe infatti manifestato interesse anche il Torino, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto arretrato.

Non è inoltre escluso che alcuni club di Premier League possano inserirsi nella corsa. Un eventuale interesse proveniente dall’Inghilterra potrebbe aumentare la concorrenza e modificare le condizioni economiche di una possibile operazione.

La strategia della Lazio appare quindi chiara: continuare a seguire Sergi Dominguez, senza però restare bloccata davanti alle richieste della Dinamo Zagabria. Fabiani sta lavorando su più tavoli per individuare la soluzione migliore e consegnare un nuovo centrale alla squadra, mantenendo sotto controllo costi e formula del trasferimento.