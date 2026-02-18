Hanno Detto
Pancaro: «Cagliari Lazio la vedo come una partita equilibrata. I punti servono più ai rossoblù, ma…»
Giuseppe Pancaro, ex giocatore di Cagliari, Lazio e Milan, ha parlato in esclusiva per i colleghi di CagliariNews24 sulla sfida della Domus e non solo
Giuseppe Pancaro è un doppio ex della sfida tra rossoblù e biancocelesti valida per la 26a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Nell’intervista esclusiva concessa ai colleghi di CagliariNews24 ha parlato tanto delle difficoltà della società di Claudio Lotito quanto della partita di sabato. Le sue parole:
CAGLIARI-LAZIO – «Secondo me quella tra Cagliari e Lazio sarà una partita aperta, nel senso che è una partita da tripla. Il Cagliari viene da una brutta sconfitta, lo stesso vale per la Lazio, però penso che sia una partita sicuramente molto più importante per il Cagliari ai fini della classifica. Però, come ti dicevo, penso che sia una sfida molto aperta».
Calciomercato Lazio LIVE: permane l’interesse per Gomez!
TIFOSI VS LOTITO – «Purtroppo la Lazio sta attraversando un momento negativo, di grande confusione. Penso che si sia arrivati a una rottura ormai non più sanabile tra la tifoseria e la società. Quindi onestamente non so cosa potrà succedere in futuro, sicuramente dispiace vedere la Lazio in un momento così negativo».
