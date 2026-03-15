Giuseppe Pancaro, ex difensore di Lazio e Milan, si è espresso in vista della delicata gara di stasera! Le parole

Sta per terminare l’attesa! Stasera l’Olimpico ospiterà una gara delicata, ovvero Lazio-Milan alle ore 20:45! Il tutto è valevole per il 29° turno del campionato Serie A 2025/26. Intanto, Giuseppe Pancaro, doppio ex, ha presentato la sfida. Vi riportiamo le dichiarazioni concesse a La Gazzetta dello Sport:

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MOMENTO – «Il momento della Lazio è sicuramente negativo. Credo che prima di ogni considerazione tecnica debba essere risolto il problema ambientale. Stasera i tifosi torneranno allo stadio e questo è sicuramente importante. In quanto al Milan, dopo qualche anno un po’ così, in questa stagione le cose sono tornate ad essere in linea con la storia del club. Il merito è soprattutto di Allegri».

MAX VS SARRI – «Sono entrambi due grandi allenatori e i risultati che hanno ottenuto in carriera lo testimoniano. Allegri insegue la vittoria in maniera pratica, cura molto la fase difensiva, in avanti lascia libertà ai suoi giocatori, è bravo a gestire i campioni. Sarri lavora tantissimo sul campo, è più schematico, lavora tanto sulla palla e le sue squadre ne sono una conseguenza perché giocano sempre bene».

OBIETTIVI – «Obiettivi difficili entrambi, ma ai quali si può e si deve credere. E ciascuna delle due squadre ha le sue carte da giocarsi».

MALDINI – «Penso proprio di sì. Ha un grande potenziale e vedo che Sarri lo sta facendo giocare con continuità».

Pancaro: «Il momento della Lazio è negativo! Le squadre hanno le loro carte da giocarsi oggi. Su Maldini...» 23

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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