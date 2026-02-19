Pancaro: «Alla Lazio ho realizzato il sogno della mia vita! Con il Cagliari è una gara aperta»

Giuseppe Pancaro, ex difensore di Cagliari, Lazio e Milan, è uno degli ospiti del giorno di una trasmissione radiofonica: le sue parole

Quest’oggi Giuseppe Pancaro è intervenuto durante “Il Cagliari in diretta“, trasmissione di Radiolina che parla dei rossoblù. L’ex giocatore della Lazio ha parlato in vista della sfida della Domus di sabato contro gli uomini di Fabio Pisacane. Vi riportiamo di seguito le sue dichiarazioni:

Ultimissime Lazio LIVE: si rivede capitan Zaccagni! Disponibile per la sfida con il Cagliari

CAGLIARI LAZIO – «Questa è la mia partita, cinque anni a Cagliari stupendi, sei alla Lazio dove ho realizzato il sogno della mia vita, ovvero vincere lo scudetto!».

MOMENTO LAZIO – «E’ un momento molto negativo in casa Lazio, ormai il rapporto si è rotto tra tifoseria e società e la sensazione è che non si possa risanare, al punto che i tifosi non stanno andando allo stadio. E’ un sacrificio grandissimo questo, ma lo fanno perché pensano sia l’unico modo per cambiare le cose».

ENTUSIASMO – «Non c’è grande entusiasmo, ma la Lazio ha bisogno di fare punti perché è una brutta classifica. Verrà una squadra che cercherà di fare la propria partita al meglio che può».