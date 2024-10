Palmaroli: «Ci si aspettava un nome blasonato nella campagna acquisti, ma mi devo ricredere. Ci sono dei giocatori che mi stanno piacendo molto come...»

Le parole del biografo, Palmaroli, noto tifoso della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Palmaroli ha raccontato la sua fede biancoceleste, e della Lazio di Baroni:

PAROLE– «Io ero molto scettico, un po’ come tutti. Ci si aspettava un nome blasonato nella campagna acquisti, ma mi devo ricredere. Ci sono dei giocatori che mi stanno piacendo, anche tra quelli dello scorso anno come il Taty che ha trovato più continuità, anche se le qualità tecniche erano sotto gli occhi di tutti. Ora sono un po’ più fiducioso, anche rispetto agli altri anni, poi sicuramente quando arrivano i risultati i giocatori trovano nuove motivazioni che li spingono oltre la fatica. Lo scorso anno i problemi sono nati anche dalle delusioni, oltre che da una rosa corte. Spero che sulle ali dell’entusiasmo, magari di un risultato importante, a gennaio si metta mano anche alla rosa. D’altronde, sono la linfa vitale di giocatori e presidenti, anche se Lotito potrebbe cogliere l’occasione anche per vendere ».