Palma analizza la sconfitta contro la Lazio: «Almeno un punto lo potevamo fare»

Palma torna sul ko contro i biancocelesti, le parole del difensore centrale dell’Udinese in merito alla sconfitta incassata dalla Lazio

La sconfitta contro la Lazio lascia amarezza in casa Udinese. A tornare sulla gara è stato Matteo Palma, giovane difensore bianconero intervenuto durante la trasmissione “Udinese Tonight”, dove ha analizzato gli episodi che hanno deciso il match e alcuni aspetti tattici della partita.

Secondo il classe 2004, la squadra avrebbe potuto ottenere un risultato diverso, ma alcuni errori nella gestione del pallone e un atteggiamento troppo passivo nella fase finale hanno favorito la rimonta della formazione di Gennaro Gattuso.

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Palma e le parole sulla sconfitta contro l’Udinese

SCONFITTA CONTRO LA LAZIO – «È una sconfitta amara, almeno un punto lo potevamo fare. Abbiamo gestito male alcuni palloni, ci siamo abbassati presto, ad un certo punto era chiaro che avrebbero fatto il secondo gol».

NUOVE REGOLE – «Le nuove regole condizionano il gioco sotto ogni aspetto, hai molto meno tempo per respirare. Sul secondo gol Okoye sapeva di avere poco tempo per scaricare il pallone e anche se non avessimo perso palla solo Miller era scattato in avanti e avrebbe potuto fare ben poco».

FASE DIFENSIVA – «Lì Vojvoda era da solo in due contro uno, poteva fare poco, era difficile temporeggiare. Il braccetto o il centrocampista su quel lato avrebbero dovuto raddoppiare. In mezzo poi, come sul primo gol, è mancata la marcatura».

Una lettura che evidenzia il rammarico dell’Udinese per una partita rimasta in equilibrio fino alla rimonta biancoceleste, ma anche la consapevolezza degli aspetti da migliorare in vista dei prossimi impegni.