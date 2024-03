Palladino Lazio, piovono conferme! L’indiscrezione sul tecnico del Monza

Palladino-Lazio, piovono conferme sull’interesse di Claudio Lotito per l’attuale allenatore del Monza: l’indiscrezione

In mattinata sono circolate voci insistenti sulla possibilità che Raffaele Palladino, attuale tecnico del Monza in scadenza di contratto al termine della stagione, possa prendere il posto di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio a partire da luglio.

Come riferito da Nicolò Schira, la pista è confermata: i contatti sono in corso e Raffaele Palladino rappresenta un serio candidato per sostituire l’ex Juve, ormai prossimo al capolinea.