Lazio Monza, Palladino indica la via: biancocelesti avvisati

Sabato sera andrà in scena Lazio-Monza all’Olimpico: Palladino suona la carica e indica l’obiettivo del club brianzolo

Intervenuto in conferenza stampa, Raffaele Palladino ha parlato così in vista di Monza-Lazio:

«Noi dobbiamo avere l’umiltà di concentrarci sul traguardo della salvezza. E dobbiamo lottare per raggiungerla, poi vedremo cosa succederà. Non è perché non credo a qualcosa in più ma perché dobbiamo essere concentrati su quello che è il nostro obiettivo».