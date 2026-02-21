Palestra nel pre partita: «L’atteggiamento non ci manca in nessuna gara. Pisacane mi permette di…»

Marco Palestra, difensore del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match della 26a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

ANIMO DELLO SPOGLIATOIO – «No l’animo è positivo perché deve esserlo sempre, sicuramente veniamo da due sconfitte, ma questo non vuol dire che abbiamo fatto male. Noi abbiamo cercato sempre di mettere l’atteggiamento giusto poi in certe partite viene meno. Siamo convinti che la base per ogni prestazione positiva sia l’atteggiamento e non ci manca mai quello».

PROGETTO CAGLIARI – «Le responsabilità ce le ha ognuno di noi perché nessuno è essenziale per questa squadra ma siamo tutti importanti alla stessa maniera. Io sicuramente devo ringraziare i tifosi, i compagni e e mister perché sin dal primo giorno, m’hanno accolto benissimo e m’hanno messo nelle condizioni di poter far bene».