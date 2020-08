Lazio, parole al miele di Ivo Pulcini sul neo acquisto Pepe Reina

Il medico della Lazio Pulcini ha parlato in Paideia in occasione delle visite mediche del nuovo acquisto Reina.

Parole al miele per il nuovo portiere Reina da parte di Ivo Pulcini. Il medico biancoceleste ai cronisti davanti alla clinica ha dichiarato quanto segue.

Dovevo fare un augurio a Pepe Reina che ha un carattere meraviglioso e ha anche cinque bambini. La sua esperienza sia una vera vacanza, si diverte, gioca e vince, meglio di così…Posso dire che è un atleta straordinario. Tifavo per Marchetti perché era il numero uno fisicamente, ma lui è un degno successore, ha fatto i test previsti dalla legge per l’idoneità sportiva, ma già aveva fatto dei test ieri a Milano, qui li ha ripetuti perché la responsabilità è la mia. Prime impressioni? Giocatore da primissima squadra, il suo carattere farà la differenza e aiutare gli altri ad avere più ottimismo e coraggio. Farà un po’ come Ciro Immobile che è un trascinatore di gioia e allegria. Reina è professionale ed è un professionista.