PAIDEIA Lazio, controlli strumentali in clinica per Vavro

Il biancoceleste si è recato in clinica per dei controlli strumentali ma non è a rischio per i prossimi match in programma

Durante il pomeriggio Denis Vavro si è recato alla clinica Paideia per dei controlli strumentali. Il difensore della Lazio non ha particolari problemi, visto che si è comunque allenato col gruppo durante la sessione odierna a Formello. Lo slovacco sarà comunque a disposizione di Inzaghi per il match contro il Genoa di domenica 23 alle ore 12:30 allo stadio Marassi, viste anche le condizioni fisiche precarie di Francesco Acerbi.