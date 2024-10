Paglia: «Sono ABBAGLIATO da questa Lazio. Ricordi? Vi racconto QUESTO». Le parole dell’ex calciatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Guido Paglia ha parlato così della Lazio di Baroni:

PAROLE – «Come tifoso sono assolutamente abbagliato. Noi ci ricordiamo il campionato dello scorso anno dove questo giro palla era sterile e non si tirava mai in porta, era diventata una cosa patetica. Adesso invece iniziano a tirare da tutte le parti, ci sono qualità che finalmente stanno emergendo. I nuovi sono uno meglio dell’altro, qualcuno è in ritardo ma per esempio Dia è un fenomeno. Sono affamati e questo è molto importante. Rovella anche ieri ha fatto una gara straordinaria, la fame è una spinta fortissima nel calcio. Sono molto fiducioso e devo dire grazie a questo allenatore straordinario che si è presentato con molta umiltà e ha creato il gruppo. Anche ieri è stato bello vedere quando ha segnato Pedro che si sono abbracciati tutti, vuol dire che lo spogliatoio è unito e da questo punto di vista è un trionfo. Baroni ha tante delle qualità di Maestrelli come l’umiltà e il saper sfruttare la situazione senza avere l’appoggio minimo dei media e senza dover mettere manifesti.

PEDRO E VECINO – Vedere Pedro giocare è bellissimo, lui che è un campione che ha vinto tutto si è sempre messo a disposizione. Vecino è un altro giocatore che è rimasto con grande umiltà e sta dando davvero il fritto.

RICORDI – Non mi posso dimenticare la vittoria contro il Manchester United, le facce peggiori erano quelle di Ferguson e di Stam, in quella partita abbiamo fatto capire che eravamo i più forti in Europa. Il fatto di averli battuti in quella gara è stato un segnalo, Stam ci guardava con gli occhi pieni di odio.

CHIMENTI – Per lui provo grandissimo affetto, è stato un grande laziale che per la Lazio si è speso tantissimo».