Paglia avvisa Lotito: «Fare una campagna contro gli arbitri sa benissimo che è un rischio per un motivo»

Paglia, il giornalista si esprime sulle forti parole di Lotito alla luce di quanto accaduto con l’Inter in Coppa Italia nel primo gol di Arnautovic

Intervenuto ai microfoni di Radiosei alla luce di quanto accaduto al Meazza contro l’Inter, Guido Paglia ha commentato le dure parole di Lotito sulla direzione arbitrale del match, rilasciando queste sue considerazioni anche di avviso per il presidente biancoceleste

LOTITO – Lotito? Ad oggi sa sa perfettamente che una campagna-arbitri condotta da lui, sarebbe controproducente anche per una questione di credibilità e non sa realmente come uscirne