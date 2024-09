Pagelle Tavares, il portoghese è un TRENO! In avanti non lo prendi e dopo 4 ASSIT gli si perdona anche QUALCHE SBAVATURA dietro

Pagelle Tavares, il portoghese è tra i migliori in campo: dopo il quarto assist in quattro partite gli si perdona anche qualche errore dietro

Ancora una volta tra i migliori in campo: le pagelle Tavares confermano il trend positivo del portoghese ex Arsenal: 15 milioni che non si potevano spendere meglio e forse in casa Gunners qualcuno potrà anche pensare che sono troppo pochi per un giocatore da 4 assist in 4 partite. In Torino Lazio il terzino va come un treno e con una sua fuga arriva il primo gol della partita, firmato da Guendouzi: una prestazione talmente buona in avanti che gli si perdona anche qualche sbavatura in fase difensiva.

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Travolti dal treno. È un mostro, nel senso di meraviglia: quarto assist, 9 possessi guadagnati, 67 tocchi, 3 cross. Ha paura chi se lo trova davanti. Tiri sparati in curva e qualche brivido dietro. Se fosse completo…».

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Travolgente quando parte palla al piede: investe tutto e tutti, quarto assist di fila. Per questo gli si perdona qualche svagatezza difensiva (come la marcatura lasca su Adams)».

TUTTOSPORT 7 – «Un treno senza fermate: mai un attimo di riposo per questo esterno mancino che sta emergendo quale uno tra gli acquisti più azzeccati dell’ultimo mercato».

IL MESSAGGERO 7.5 – «Quarto assist vincente in questo inizio di campionato sorprendente: la palla che consegna a Guendouzi per l’1-0 taglia fuori l’intera difesa granata. Potrebbe fare meglio sul gol di Adams: è lui il più vicino all’avversario».

CORRIERE DELLA SERA ROMA 7 – «Eccellente in occasione del gol di Guendouzi, dimostra di essere un esterno con capacità offensive strepitose. Tra i migliori. Ancora una volta».