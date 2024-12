Pagelle Rovella, ecco i voti dei maggiori quotidiani sportivi al centrocampista della Lazio per la prestazione all’Olimpico

Pagelle Rovella, ecco i voti dati al giocatore dai quotidiani sportivi per la prestazione contro i nerazzurri

Di seguito i voti dei maggiori quotidiani sportivi su Rovella dopo la partita della Lazio contro l’Atalanta. Il centrocampista mette tutti d’accordo dopo la sua prestazione.

CORRIERE DELLO SPORT- voto 7.5: Distrugge e rifinisce, primo assist in questa Serie A: serve Dele-Bashiru sulla corsa, è la fuga che sblocca il risultato. Corre per quattro, straordinario anche per tenuta.

GAZZETTA DELLO SPORT- VOTO 7.5

MESSAGGERO- VOTO 7