Pagelle Roma Lazio: quanti buchi in difesa! Ci provano in pochi, Castellanos incolpevole sul rosso – VOTI

I top e flop e i voti ai protagonisti di Roma Lazio, match valido per la diciannovesima giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 5: non perfetto su Saelemaekers, si riscatta solamente in parte con qualche intervento importante nella ripresa

MARUSIC 5: assente in fase offensiva, limitato dalle discese degli avversari da quella parte. Poco sicuro

GILA 5.5: prova qualche sortita offensiva per riscattare le disattenzioni dietro. A volte riescono, altre no. Giallo pesante che lo costringerà a saltare il Como



ROMAGNOLI 5: portato fuori posizione da Dovbyk sul gol del 2-0, in generale non dà la sensazione di essere sicuro, spesso in confusione

TAVARES 6: non parte bene, poi accelera nella ripresa ed è l’unico a provarci davvero da quella parte. Esce stremato (88′ PELLEGRINI SV)

ROVELLA 5: oggi sbaglia lo sbagliabile. Appoggi, chiusure, tempi di gioco: fallisce la sua chance all’appuntamento più importante

GUENDOUZI 5.5: mette in campo la solita garra, ma stasera lo scontro francese lo vince Koné. Spesso impreciso, anche se volenteroso

DELE-BASHIRU 5.5: l’unico a provare a creare qualcosa nel primo tempo, va vicino al gol con un’iniziativa personale. Esce perchè Baroni vuole dare più spinta (46′ DIA 6: stavolta entra bene in campo, con lui la Lazio aumenta la proiezione offensiva)

ZACCAGNI 5.5: qualche spunto ma anche troppo nervosismo. Cerca di dare la scossa sulla sinistra, ma limitato anche dal giallo preso non gli riesce sempre (88′ NOSLIN SV)

ISAKSEN 4.5: probabilmente il peggiore in campo. Non dà nulla da quella parte, bocciato dopo 45 minuti da fantasma (TCHAOUNA 5: non fa tanto meglio e anzi si divora un gol che poteva riaprirla)

CASTELLANOS 6: si sbatte tanto specialmente nella ripresa, cerca il gol di cattiveria ma Svilar glielo nega. Incolpevole sull’espulsione, letteralmente inventata

BARONI 5: il cuore che chiedeva ai suoi non si vede, la Lazio perde il Derby in una decina di minuti e non riesce a riprenderlo. Si vede qualcosa nella ripresa, ma è una reazione comunque sterile