Pagelle Patric: prima l’errore sul gol, ma poi si rifà con il 3-1

Le pagelle di Patric, difensore della Lazio, dopo la vittoria con il Como: pasticcia in occasione della rete lariana, ma poi si fa perdonare con il gol

Partita a due volti per Patric in Como Lazio: prima un errore abbastanza grave – troppo blando in marcatura su Mazzitelli in occasione del gol -, ma poi si fa trovare pronto per la rete he riporta il vantaggio di nuovo sopra di due. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «L’errore sul gol di Mazzitelli (sbaglia il rinvio) è sanato dal decisivo gol del 3-1».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Impennate e scivolate. È su Mazzitelli quando s’arrampica in cielo. Gol di prepotenza per portare la Lazio sull’1-3. Un pericoloso ruzzolone. Sempre indiavolato».

TUTTOSPORT 6 – «Un po’ troppe sbavature nella ripresa, ma ha il merito di trovare il 3-1 che toglie la Lazio dal pantano».

IL MESSAGGERO 7 – «Una partita da capitano, al centro della difesa: passa da Cutrone a Paz dominando l’area biancoceleste fino al gol del Como. Su Mazzitelli copre appoggiandosi al comasco ma non basta».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Voto impreziosito per il primo gol stagionale che mette in ghiaccio la sfida al Sinigaglia, anche se in difesa a volte non appare sempre attento».