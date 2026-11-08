Pagelle Napoli Lazio, Belahyane e Mandas al top. Bene Frattesi e Noslin. Pedraza male – I VOTI

Pagelle Napoli Lazio – I nostri voti del match andato in scena allo Stadio Diego Armando Maradona terminato sul risultato di 1-1
MANDAS 6,5 – Hojlund è complice ma lui è attentissimo nel mettere la manona proprio sulla riga.
FLORIANI 5 – Soffre tanto, anzi tantissimo Noa Lang.
SUTALO 6,5 – Con lui in campo Hojlund viene blindato anche in campo aperto, speriamo l’infortunio non sia nulla di grave. DIOGO LEITE 5,5 – Sul centro destra va un po’ in difficoltà con Lang e gli altri che si inseriscono.
PROVSTGAARD 6 – Tutto sommato attento nelle palle di testa.
NUNO TAVARES 6,5 – Ottima prova nel primo tempo, sapevamo non fosse al meglio e la sua partita dura solo 45 minuti. PEDRAZA 5 – Autogol anche sfortunato, spreca un paio di ripartenze. Lecito aspettarsi di meglio
FRATTESI 6,5 – Corre e segna un gol pesante. Cala a gara in corso per la fatica.
BELAHYANE 7 – Un gara totale, nel secondo tempo anche quando la squadra cala lui c’è! Quello slalom con cui poi ha servito Cancellieri meritava maggior sorte
TAYLOR 6,5 – Sempre una buona partita doveva essere più incisivo in zona gol.
ISAKSEN 6 – Ottima prima mezz’ora, poi cala, c’è giustamente stanchezza anche per lui.
PINAMONTI 6 – Fa a sportellate, pressa bene, una gara non facile.
NOSLIN 6,5 – Sempre con la grinta giusta! Bravissimo sul gol.
GATTUSO 6,5 – Un punto che pensiamo si terrà stretto, per quanto nella prima mezz’ora si sperava anche in qualcosa di più. La sua squadra ha un’identità anche nei momenti difficili.