Napoli Lazio LIVE 1-1: dentro Dele Bashiru per Pinamonti – Lazio News 24

Napoli Lazio: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Segui il match con noi!
Il Napoli e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 12:30 presso lo stadio Maradona sotto la direzione del signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. La squadra allenata dal tecnico Massimiliano Allegri affronta quella di Gennaro Gattuso per la sfida valida per l’11a giornata del campionato di Serie A 2026/2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei biancocelesti!
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Napoli Lazio 1-1: sintesi e moviola
74′ Dentro Lucca e Politano nel Napoli
Altri due cambi per Allegri
59′ Mandas ottimo su De Bruyne
Lancio perfetto per il belga che l’addomestica solo davanti a Mandas che dice no, poi Belahyane salva sulla linea
51′ Occasione Napoli
McTominay servito da Vergara in profondità tiro di destro la para Mandas
48′ Pareggio del Napoli
Lang punta e mette in mezzo sull’inserimento McTominay segna
46′ Riparte il match
Inizia il secondo tempo. Pedraza per Tavares
45’+1′ – Termina il primo tempo al Maradona!
Fin qui una gara estremamente combattuta da ambedue le compagini! Buon pressing dei padroni di casa, ma i biancocelesti di Gattuso sono abili nelle reazioni e nelle ripartenze. Al momento la decide Frattesi, il quale esce nervoso e si reca negli spogliatoi
45′ – Il quarto uomo segnala un minuto di recupero
44′ – Prima ammonizione della gara
Lang conquista il cartellino giallo
41′ – Formidabileeeee parata di Mandas
Gli azzurri arrivano a pochi metri dalla porta, vicinissimo il gol del pareggio. Il portiere greco si tuffa, respinge palla con mano e subito dopo rimette il guantone e si abbraccia la sfera. Eccellente intervento su due tempi
38′ – Brivido per gli ospiti
I partenopei ripartono di contropiede, arrivano in area, ma c’è poca intesa tra Lang e Hojlund. Malgrado il tiro, la palla resta out dalla porta
34′ – Hojlund sfiora la rete del pareggio
Il rivale riesce a spaccare la linea difensiva capitolina grazie alla palla ricevuta da Lang. Mandas intercetta, ma la sfera finisce sull’esterno della rete
32′ – Primi cambi in casa biancoceleste
Diogo Leite rileva il compagno Sutalo
31′ – Sutalo rimane a terra
Il giocatore si tocca il flessore sinistro, medici in campo. Arriva il cambio immediato
27′ – La sblocca Frattesiiiiii
Quarto gol per il biancoceleste, il quale lo ritrova dopo un mese! La difesa partenopea si fa trovare scoperta, splendida azione ideata da Noslin, il quale passa palla all’ex Inter. Quest’ultimo, abile negli inserimenti, conclude in maniera perfetta e insacca in porta
25′ – Ancora Lang, a un passo dalla porta
Lang riceve palla sulla fascia da un compagno, tenta il tiro, ma è bravissimo Nuno Tavares a spedire la sfera in angolo
23′ – Lang calcia, ma non ha il guizzo per andare in porta
Altro squillo dei ragazzi di mister Allegri all’interno dell’area. Lang sbaglia completamente il tiro. La palla finisce su De Bruyne
16′ – Ottimo palleggio dei capitolini e brivido per i padroni di casa
Sutalo ci prova col destrooooo! Il portiere rivale intercetta palla e l’allontana
12′ – Mandas salva i biancocelesti
Gli azzurri studiano e costruiscono al meglio la manovra. Lang calcia da distanza ravvicinata, ma Mandas mura la porta
9′ – Vergara avanza a tutto campo
Gli uomini di Allegri sfoderano la carta del pressing, abile la difesa capitolina a respingere la minaccia
6′ – Noslin sorprende Milinkovic Savic
Il biancoceleste tenta un cross da dentro l’area, ma la sfera per un attimo non finisce in porta
3′ – Brivido per i ragazzi di Gattuso
Lampo di De Bruyne che serve Hojlund nello spazio: il centravanti scatta profondo, ma Šutalo ci mette una pezza con una chiusura miracolosa
2′ – Arriva un secondo tentativo
Taylor abile a individuare il compagno Frattesi al centro dell’area, il quale riceve, calcia, ma sbaglia e perde una chance clamorosa
1′ – Primo guizzooooo di Isaksen
I biancocelesti vanno a uomo contro uomo sulla trequarti! Gustav prende palla a causa della sbavatura di Marin e dal limite dell’area calcia senza pensarci due volte
12.33 – Tutti in campo! Fischio d’inizio allo Stadio Maradona
Migliore in campo Lazio – a fine primo tempo
Napoli Lazio 1-1: risultato e tabellino
Reti: 27′ Frattesi (L), aut. Pedraza (N)
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Marin; Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang, Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Baridò, Lucca, Politano, Giovane, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto, Anguissa. Allenatore: Massimiliano Allegri
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani (Lazzari 61′), Sutalo (32′ Leite), Provstgaard, Tavares (46′ Pedraza); Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti (61′ Dele Bashiru), Noslin. A disposizione: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Przyborek, Cataldi, Serra, Farcomeni, Marusic. Allenatore: Gennaro Gattuso
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Luca Pairetto della sezione di Nichelino
1° ASSISTENTE: Aberto Tegoni della sezione di Milano
2° ASSISTENTE: Giuseppe Perrotti della sezione di Campobasso
QUARTO UOMO: Livio Marinelli della sezione di Tivoli
VAR: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna
AVAR: Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo
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