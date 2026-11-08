Napoli Lazio LIVE 1-1: dentro Dele Bashiru per Pinamonti – Lazio News 24

Napoli Lazio: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Segui il match con noi!

Il Napoli e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 12:30 presso lo stadio Maradona sotto la direzione del signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. La squadra allenata dal tecnico Massimiliano Allegri affronta quella di Gennaro Gattuso per la sfida valida per l’11a giornata del campionato di Serie A 2026/2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei biancocelesti!

Napoli Lazio 1-1: sintesi e moviola

74′ Dentro Lucca e Politano nel Napoli

Altri due cambi per Allegri

59′ Mandas ottimo su De Bruyne

Lancio perfetto per il belga che l’addomestica solo davanti a Mandas che dice no, poi Belahyane salva sulla linea

51′ Occasione Napoli

McTominay servito da Vergara in profondità tiro di destro la para Mandas

48′ Pareggio del Napoli

Lang punta e mette in mezzo sull’inserimento McTominay segna

46′ Riparte il match

Inizia il secondo tempo. Pedraza per Tavares

45’+1′ – Termina il primo tempo al Maradona!

Fin qui una gara estremamente combattuta da ambedue le compagini! Buon pressing dei padroni di casa, ma i biancocelesti di Gattuso sono abili nelle reazioni e nelle ripartenze. Al momento la decide Frattesi, il quale esce nervoso e si reca negli spogliatoi

45′ – Il quarto uomo segnala un minuto di recupero

44′ – Prima ammonizione della gara

Lang conquista il cartellino giallo

41′ – Formidabileeeee parata di Mandas

Gli azzurri arrivano a pochi metri dalla porta, vicinissimo il gol del pareggio. Il portiere greco si tuffa, respinge palla con mano e subito dopo rimette il guantone e si abbraccia la sfera. Eccellente intervento su due tempi

38′ – Brivido per gli ospiti

I partenopei ripartono di contropiede, arrivano in area, ma c’è poca intesa tra Lang e Hojlund. Malgrado il tiro, la palla resta out dalla porta

34′ – Hojlund sfiora la rete del pareggio

Il rivale riesce a spaccare la linea difensiva capitolina grazie alla palla ricevuta da Lang. Mandas intercetta, ma la sfera finisce sull’esterno della rete

32′ – Primi cambi in casa biancoceleste

Diogo Leite rileva il compagno Sutalo

31′ – Sutalo rimane a terra

Il giocatore si tocca il flessore sinistro, medici in campo. Arriva il cambio immediato

27′ – La sblocca Frattesiiiiii

Quarto gol per il biancoceleste, il quale lo ritrova dopo un mese! La difesa partenopea si fa trovare scoperta, splendida azione ideata da Noslin, il quale passa palla all’ex Inter. Quest’ultimo, abile negli inserimenti, conclude in maniera perfetta e insacca in porta

25′ – Ancora Lang, a un passo dalla porta

Lang riceve palla sulla fascia da un compagno, tenta il tiro, ma è bravissimo Nuno Tavares a spedire la sfera in angolo

23′ – Lang calcia, ma non ha il guizzo per andare in porta

Altro squillo dei ragazzi di mister Allegri all’interno dell’area. Lang sbaglia completamente il tiro. La palla finisce su De Bruyne

16′ – Ottimo palleggio dei capitolini e brivido per i padroni di casa

Sutalo ci prova col destrooooo! Il portiere rivale intercetta palla e l’allontana

12′ – Mandas salva i biancocelesti

Gli azzurri studiano e costruiscono al meglio la manovra. Lang calcia da distanza ravvicinata, ma Mandas mura la porta

9′ – Vergara avanza a tutto campo

Gli uomini di Allegri sfoderano la carta del pressing, abile la difesa capitolina a respingere la minaccia

6′ – Noslin sorprende Milinkovic Savic

Il biancoceleste tenta un cross da dentro l’area, ma la sfera per un attimo non finisce in porta

3′ – Brivido per i ragazzi di Gattuso

Lampo di De Bruyne che serve Hojlund nello spazio: il centravanti scatta profondo, ma Šutalo ci mette una pezza con una chiusura miracolosa

2′ – Arriva un secondo tentativo

Taylor abile a individuare il compagno Frattesi al centro dell’area, il quale riceve, calcia, ma sbaglia e perde una chance clamorosa

1′ – Primo guizzooooo di Isaksen

I biancocelesti vanno a uomo contro uomo sulla trequarti! Gustav prende palla a causa della sbavatura di Marin e dal limite dell’area calcia senza pensarci due volte

12.33 – Tutti in campo! Fischio d’inizio allo Stadio Maradona

Migliore in campo Lazio – a fine primo tempo

Napoli Lazio 1-1: risultato e tabellino

Reti: 27′ Frattesi (L), aut. Pedraza (N)

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Marin; Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang, Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Baridò, Lucca, Politano, Giovane, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto, Anguissa. Allenatore: Massimiliano Allegri

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani (Lazzari 61′), Sutalo (32′ Leite), Provstgaard, Tavares (46′ Pedraza); Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti (61′ Dele Bashiru), Noslin. A disposizione: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Przyborek, Cataldi, Serra, Farcomeni, Marusic. Allenatore: Gennaro Gattuso

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Luca Pairetto della sezione di Nichelino

1° ASSISTENTE: Aberto Tegoni della sezione di Milano

2° ASSISTENTE: Giuseppe Perrotti della sezione di Campobasso

QUARTO UOMO: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

VAR: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna

AVAR: Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo

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